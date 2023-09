Dragon Ball Z: come l'anime fa ancora concorrenza alle serie di oggi

Il peso che un’opera come Dragon Ball Z ha avuto, e continua ad avere, nei settori dell’animazione e soprattutto del fumetto giapponese è incredibile. Akira Toriyama è riuscito a definire le basi che hanno definito da quel momento in poi gli shonen, e la trasposizione di Toei Animation ha contribuito alla diffusione mondiale dei due media.

Ma come fa una serie nata e prodotta a partire dalla fine degli anni ’80 a rimanere piacevole e intrattenente nonostante i cambiamenti e le rivoluzioni tecnologiche che hanno segnato l’industria dell’animazione? Prima di tutto, uno dei più grandi punti di forza della serie è indubbiamente Goku, un protagonista dal carattere semplice, buono, sempre pronto all’azione e guidato da un grande senso di giustizia.

Subito dopo troviamo l’inserimento di trasformazioni diventate iconiche, come il leggendario Super Saiyan, e le fusioni di Goku e Vegeta, o Goten e Trunks, a dir poco memorabili nonostante le loro brevi apparizioni. Come accennato poco fa, Dragon Ball Z ha posto anche le basi per qualunque grande shonen moderno, come la crescita del protagonista attraverso allenamenti, andando ad esercitare grande influenza su autori come Masashi Kishimoto, Tite Kubo ed Eiichiro Oda, i mangaka dietro i Big Three di Shonen Jump, Naruto, Bleach e ONE PIECE.

Oltre alla crescita sul campo di battaglia Dragon Ball Z mostra la crescita di Goku come protagonista, da un ragazzino lontano dalla civiltà fino ad un nonno responsabile, pronto a tramandare le proprie tecniche a chi, in sua assenza, potrebbe salvare l’universo. A differenza di altre serie i filler in Dragon Ball Z vengono trattati in maniera leggera, presentando combattimenti e sfide non canonici ma comunque interessanti e divertenti.

La rivalità tra Goku e Vegeta per come viene raccontata, e approfondita in determinati frangenti, ha fatto scuola andando ad influenzare intere generazioni di autori che ormai pongono al centro della narrazione il rapporto tra il protagonista e l’onnipresente rivale, che li spinge a dare il loro meglio. Altro fatto che ha contribuito in maniera significativa al successo di Dragon Ball Z e che ancora oggi lo contraddistingue come un grande anime è la presenza di nemici memorabili, emblemi di malvagità e dal design unico.

Oltre a ben 291 episodi l’universo di Dragon Ball Z si espande in molti lungometraggi animati ed episodi speciali, realizzati per approfondire il background di determinati personaggi, come Trunks dal Futuro. Altro punto di forza dell’anime è la colonna sonora composta da Shunsuke Kikuchi, indimenticabile, che torna alla mente quando ci si sofferma a pensare a sequenze iconiche come le già citate trasformazioni in Super Saiyan dei vari protagonisti.

Infine, a differenza di molti anime, anche odierni, in Dragon Ball Z è quasi del tutto assente del fan service gratuito, un passo in avanti rispetto alla prima serie, e che lascia sicuramente più spazio alla narrazione. Siete d’accordo con quanto detto? Oppure per voi l’anime di Dragon Ball Z inizia a dimostrare gli anni che ha? Fatecelo sapere nei commenti.

Prima di salutarci, ecco la nostra recensione dell’anime di Dragon Ball Z.