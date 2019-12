Dragon Ball Z: ecco come apparirebbe Goku SSJ nella realtà secondo l'artista Dike Ruan

Il franchise di Akira Toriyama è tra i più seguiti al mondo, anche nei settori diversi dal mercato dell'animazione. Recentemente, infatti, l'art director di God of War ha dedicato dei concept art a Dragon Ball Z, proponendo Cell e Kid Buu secondo il suo particolare immaginario. Eppure, non è l'unico artista ad aver recentemente omaggiato la mitica serie.

Dike Ruan non è un volto sconosciuto, anche in virtù della sua recente partecipazione al Lucca Comics and Games 2019, ma un illustratore di incredibile talento che ha prestato la sua arte persino all'imponente editore Marvel Comics. Alle prese attualmente con la mitologia di Spider-Verse, Ruan si è trasferito dalla Cina in Italia dove attualmente lavora.

Ed è proprio merito suo se l'ultima rappresentazione grafica a tema Dragon Ball Z ha riscosso un discreto successo nella community dedicata di Reddit. Il suo ultimo disegno, infatti, ritrae una locandina della Saga di Freezer secondo il suo iconico immaginario, mostrando i personaggi principali dell'opera con un aspetto più reale e meno fantasioso. Stupisce, in particolare, il volto di Goku Super Saiyan, ben diverso dalla tipica iconografia del protagonista, con delle fattezze facciali più simili a noi e lontane dalla fantasia. Ad ogni modo, l'illustrazione in questione potete recuperarla in calce alla notizia, insieme al profilo di Dike Ruan qualora desideraste seguirlo sulle sue pagine ufficiali di Instagram. E a proposito di illustrazioni, avete dato un'occhiata a questa fan art sulla prima morte di Goku?

E voi, invece, cosa ne pensate di questo particolare disegno, vi piace? Diteci la vostra opinione, come sempre, nello spazio qua sotto.