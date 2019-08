Dragon Ball Z, come apparirebbe Vegeth se avesse fatto il suo debutto su Namek?

Immaginare i personaggi di Dragon Ball Z in altre vesti non è mai stato insolito per la creatività della community legata al famoso franchise di Akira Toriyama. Dopotutto, il successo di un'opera si manifesta proprio quando i fan riescono a giocare e a divertirsi con le creature che hanno reso famosa un'intera generazione.

E di certo, l'originalità è di casa quando si tratta di illustrazioni fan made, in quanto la mente umana non ha limiti quando si tratta di ritrarre con la propria fantasia un iconico titolo. Solo qualche giorno fa, infatti, avevamo assistito a una interpretazione in chiave Dragon Ball Z di Spongebob, dove i due personaggi principali della serie americana Spongebob e Patrick si sono trasformati in nient'altro che rispettivamente Babidi e Majin Buu, in un risultato divenuto virale grazie alla grande simpatia dell'immagine.

In una delle ultime creazioni di un fan, purtroppo anonimo, ci viene suggerita dagli amici di Universo Dragon Ball, pagina Facebook a tema l'opera di Toriyama sensei, in cui hanno proposto un'illustrazione di Vegeth, la celebre Fusion tra Goku e Vegeta tramite gli orecchini potara, in una chiave un po' particolare. Infatti, l'eroe è stato proposto direttamente ai tempi della saga di Namek, con l'iconica armatura combattiva che la contraddistingue, e un sadico ghigno che non può non ricordare le prime espressioni facciali di Vegeta durante la sua apparizione sulla Terra.

E voi, invece, cosa ne pensate di Vegeth sul pianeta Namek, che potete ammirare in calce alla notizia? Fatecelo sapere con un commento qua sotto!