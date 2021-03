Dragon Ball Z: come apparirebbero Nappa e Raditz Super Saiyan? Un fan prova ad immaginarlo

L'inizio di Dragon Ball Z è stato accompagnato da un nuovo arco narrativo, la saga dei Saiyan, che ha finalmente acceso i riflettori sulla razza di Goku e sui sopravvissuti della sua specie. Tra i pochi esponenti del Pianeta Vegeta rimasti in vita, oltre all'omonimo principe, vi erano anche Nappa e Raditz.

Il primo ad approdare sulla Terra fu Raditz, il fratello di sangue di Goku, che per certi versi presentò una differente versione del protagonista qualora non avesse sbattuto la testa in tenera età. Se lui venne sconfitto soltanto da una mossa disperata del nostro eroe e di Piccolo, con Nappa le cose sono andate diversamente. Arrivato sulla Terra con Vegeta dopo aver sentito parlare delle sfere del drago, i due sono stati accolti dai terrestri che hanno tentato di guadagnare tempo prezioso fino all'arrivo di Goku.

Con il protagonista tornato sul campo di battaglia, Nappa venne sconfitto in breve tempo e umiliato e ucciso dal suo stesso compagno. Ma cosa sarebbe successo se Raditz e Nappa fossero sopravvissuti e avessero raggiunto lo stadio di Super Saiyan? L'artista salvamakoto ha provato ad immaginarlo in un'illustrazione originale, la stessa allegata in calce alla notizia, in cui reinterpreta i due saiyan con i tipici colori della trasformazione. La rappresentazione grafica è stata particolarmente apprezzata poiché permette di immaginare l'iconica trasformazione in altri personaggi al di fuori dei protagonisti.

E voi, invece, cosa ne pensate dell'illustrazione di salvamakoto? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.