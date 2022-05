Dragon Ball Z: come doveva apparire Gohan durante la saga di Majin Buu

Ogni autore tende spesso a cambiare i propri piani in corso d'opera, non solo narrativi ma anche e soprattutto di design. Persino il papà di Dragon Ball, Akira Toriyama, ha dovuto di tanto in tanto cambiare strategia, purtroppo spesso nei confronti di uno dei personaggi più amati della saga, Gohan.

Oggi è un dato di fatto che, originariamente, Gohan dovesse sostituire Goku al ruolo di protagonista, idea poi scartata in corso d'opera dall'autore. Nonostante ciò, il sensei continua a restare legato al giovane personaggio tanto da renderlo uno dei protagonisti di Dragon Ball Super: Super Hero, il nuovo film legato al franchise atteso al debutto in Giappone a giorni.

Ad ogni modo, in molti non sanno che durante la creazione delle bozze provvisorie della saga di Majin Buu, Toriyama avesse previsto per il figlio di Goku diversi character design poi mai apparsi nella sere. Come potate notare dagli sketch allegati in calce alla notizia, è evidente come Gohan avesse originariamente un'acconciatura diversa e un paio di outfit mai visti prima. Inoltre, in una di questa bozze il giovane saiyan sembra indossare un abbigliamento estremamente simile a quello di Trunks con la canonica giacchetta a due tasche.

E voi, invece, eravate a conoscenza di questa storica immagine? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro riservato in fondo alla pagina. Prima di salutarvi, avete visto questa illustrazione originale di un fan dedicata a Gohan ma con i capelli lunghi?