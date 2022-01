Dragon Ball Z: come funziona la riproduzione dei Namekkiani? Risponde la scienza

La maggior parte delle specie presenti nell'universo di Dragon Ball Z sembra riprodursi in modo simile agli umani. Un gruppo di personaggi in particolare però segue modalità completamente differenti, e i protagonisti hanno potuto conoscerli al meglio durante una delle saghe più importanti della serie.

Durante l'epica saga di Freezer, Gohan, Bulma e Crilin prima e Goku poi atterrarono sul pianeta Namek. Sono state varie le informazioni rivelate in questo frangente sui namekkiani, il popolo a cui appartiene anche Piccolo. Questa specie si riproduce diversamente dalle altre: c'è soltanto un elemento della popolazione capace di produrre la progenie, e alla sua morte questa capacità verrà trasferita a un altro personaggio. Il grande saggio di Namek produce uova - come abbiamo visto fare al Grande Mago Piccolo in Dragon Ball - da cui poi nascono i bambini. Ma come funziona tutto questo?

Lo scienziato giapponese Okuyama, che negli ultimi giorni ha dato varie informazioni sulle origini di Cell e su altri dettagli dell'universo di Toriyama, si è soffermato anche sui namekkiani e la loro riproduzione, portando con sé un esempio del mondo reale. Okuyama innanzitutto si sofferma sulle api, sottolineando tuttavia che questi insetti non hanno un meccanismo simile ai namekkiani. Invece, secondo lui, i namekkiani somigliano alle talpe senza pelo, o Heterocephalus glaber, un tipo di talpa in cui c'è soltanto una femmina capace di riprodursi grazie all'attivazione di alcuni feromoni. Nessun'altra femmina può riprodursi fino alla morte della matriarca: a quel punto, soltanto un'altra delle femmine attiverà questi feromoni e quindi la capacità di riprodursi.

Un meccanismo simile a quello visto con i namekkiani quindi e potrebbe spiegare perché su Namek nessuno può riprodursi mentre il Grande Mago Piccolo non ha avuto problemi a farlo sulla Terra.