Dragon Ball Z: come sarà Goku da vecchio? La risposta in questa fan art virale

La storia di Dragon Ball ha visto gli esordi con un Goku bambino, appena adolescente, e man mano che il tempo passava il protagonista cresceva. L'abbiamo visto nei suoi venti anni e anche nei trenta mentre affrontava sfide sempre più difficili. Il tempo si è poi arrestato con gli ultimi archi di Dragon Ball Z e la saga di Dragon Ball Super.

Goku difficilmente andrà oltre l'età di adesso nel mondo di Dragon Ball per tenerlo sempre con un aspetto giovane. Il sangue saiyan poi aiuta, tenendolo sempre adatto al combattimento e quindi con qualche anno in meno, almeno nell'apparenza. Ma come potrebbe essere Goku da vecchio alla fine di Dragon Ball?

Qualcuno ha immaginato Goku come un vecchio maestro di arti marziali in svariate fan art, con ognuno che dà il proprio tocco dato che non abbiamo molte ipotesi su come i saiyan siano quando raggiungono un'età molto avanzata. Il fan Darksideave ha deciso di caricare su internet il suo punto di vista. Nell'immagine in basso viene proposto per l'appunto Goku anziano, con un tratto simile a quello di Toriyama e che ricalca in parte le caratteristiche del vecchio Son Gohan e del Maestro Mutan.

Goku vecchio saggio del monte Paoz, in sella alla sua nuvola Speedy, come lo vedreste un manga di Dragon Ball con lui protagonista?