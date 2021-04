Dragon Ball Z: come ne parlavano negli anni '90? Ecco il provocatorio articolo di giornale

Gli anime ne hanno fatta di strada. Tra Premi Oscar e incredibili record al botteghino, oggi le serie animate giapponesi sono viste sotto una nuova luce, ma i più adulti ricorderanno che in passato la situazione era molto diversa. In occasione del 32° compleanno di Dragon Ball Z, facciamo un salto nel passato e riscopriamo insieme com'era la situazione negli anni '90.

In calce potete dare un'occhiata ad un vecchio articolo di giornale, pubblicato sui social pochi giorni fa dall'utente Twitter Sarah Hedgetower. L'articolo in questione, scritto dalla giornalista Sally Beatty e pubblicato dal Wall Street Journal, definisce Dragon Ball Z come un "violento cartone animato giapponese", in cui si verificano impalamenti e strangolamenti, e dove i personaggi soffrono fati peggiori della morte.

"Pokémon incontra Pulp Fiction", scrive la giornalista, "in uno show che è molto più violento di quelli che siamo abituati a vedere. La brutalità è alla base del cartone. In un recente episodio, vediamo gocce di sudore scendere sulla fronte di un personaggio chiamato Vegeta, mentre viene strangolato dall'antagonista Freezer. In un altro, Freezer utilizza le sue corna per impalare un personaggio di nome Crilin. [...] Ipnotizzati, ogni giorno i ragazzini accendono la tv e seguono assiduamente questo cartone animato giapponese". Nell'articolo potete leggere anche riferimenti a Gundam, descritto come "un anime con dei cattivi che vengono dallo spazio" o a Tenchi Muyo.

Oggi, trentadue anni dopo, gli anime sono visti in maniera differente, e fortunatamente sia le testate statunitensi che quelle italiane ne parlano con maggiore rispetto e attenzione. Naturalmente è difficile non farlo quando film come Demon Slayer: Mugen Train incassano mezzo miliardo di dollari in soli sei mesi, ma visti gli standard del passato, fa sicuramente piacere vedere un cambiamento di rotta.