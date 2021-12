Dragon Ball Z: come reagì Vegeta alla notizia della distruzione del suo Pianeta?

Una delle critiche maggiori nei confronti del co-protagonista di Dragon Ball, Vegeta, è la sua incoerenza negli atteggiamenti quando si tratta della razza Saiyan. Tuttavia, la notizia della distruzione del suo Pianeta natale è giunta alle sue orecchie per mano di Nappa, ma ecco com'è andata esattamente.

L'incoerenza di Vegeta è in seguito diventata parte del suo personaggio, un uomo che al pari di un essere umano maschera le sue cadute e i fallimenti con l'orgoglio. Eppure, la domanda non può che sorgere spontanea: come ha reagito il Principe di fronte alla notizia della distruzione del suo Pianeta natale?

La risposta arriva da un numero pubblicato nel 1991 nella rivista Jump Gold Selection: Dragon Ball Z Anime Special II. Durante una delle missioni di Vegeta in giro a sterminare le popolazioni per le galassie sotto gli ordini diretti di Freezer, il Principe ricevette una chiamata improvvisa da Nappa che lo avvisava della distruzione del Pianeta Vegeta per mano di un meteorite e che erano rimasti appena una manciata di superstiti. L'espressione del Saiyan rimase inespressiva e glaciale e, dopo aver appreso della morte del padre, sorrise e disse: "Non permetterò che io venga trattato ed usato come il Re! Un giorno sconfiggerò Freezer, costi quel che costi!"

Sembrerebbe dunque che Vegeta avesse già capito sin da subito il reale colpevole della distruzione del suo Pianeta, ma resta pur sempre incredibile la fredda reazione ad una notizia del genere. E voi, invece, cosa ne pensate? Diteci la vostra opinione a riguardo, come di consueto, con un commento qua sotto.