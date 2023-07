Dragon Ball Z: come le sconfitte hanno reso Vegeta un personaggio migliore

La serie di Dragon Ball si è costruita attorno alla crescita di molti personaggi, Son Goku, ovviamente, ma anche Vegeta, il quale da temibile nemico nella prima grande saga della serie Z si è progressivamente trasformato nel co-protagonista di Dragon Ball Super e in un personaggio molto diverso da come era stato concepito inizialmente.

L’evoluzione di Vegeta viene ad oggi considerata più sorprendente di quella di Goku, soprattutto per via delle sue origini da antagonista, eppure i risultati raggiunti sulla Terra dal principe non si fermano ad un unico percorso. Essi, infatti, si diramano verso varie direzioni, dall’affetto provato per Bulma alle responsabilità di padre, campo in cui ha indubbiamente dimostrato di essere superiore a Goku, fino all’amicizia instaurata col suo eterno rivale Kakaroth, fino ai diversi sacrifici in molte occasioni disperate.

Vegeta, dopotutto, ha preso parte ad alcune delle battaglie più intense di Dragon Ball Z, e in tutte le più rilevanti di Dragon Ball Super, andando ad accumulare anche sonore sconfitte ma non fermandosi mai di fronte al propagarsi del male nell’universo. A differenza di Goku, le sconfitte di Vegeta hanno spinto il Principe ad intraprendere percorsi sempre diversi, cercando di apprendere nuove tecniche e raggiungere trasformazioni sempre più potenti.

La rabbia e la frustrazione accumulate sia contro Goku sulla Terra che poi contro Freezer su Namek, saranno il vero motore per ottenere lo stadio del Super Saiyan. Allo stesso modo, le continue, pesanti, sconfitte accumulate dal principe sono servite per smussare il suo carattere orgoglioso, rendendolo quasi più umano ed eroico, pronto a difendere quello che è ormai diventato il suo pianeta surrogato per il bene della famiglia.

Solo il suo sacrificio, dopo essere caduto vittima delle manipolazioni di Babidi, renderà Vegeta consapevole di come i terrestri lo considerino ormai un eroe, e la possibilità di tenere il proprio corpo nell’aldilà lo ha sorpreso a tal punto dal voler diventare migliore una volta tornato in vita. Il percorso intrapreso da Vegeta gli ha poi permesso di distaccarsi da Goku, riuscendo a raggiungere l’Ultra Ego, tecnica divina completamente diversa dall’Ultra Istinto e basata sugli insegnamenti di Beerus, Dio della Distruzione.

In definitiva, Vegeta si è trasformato in un personaggio molto più sfaccettato dalla sua prima apparizione, grazie anche alla serie di sconfitte che l’hanno motivato ad andare avanti e dimostrare il suo orgoglio di guerriero Saiyan, ma allo stesso tempo definire un equilibrio tra la sua voglia di lottare e l’importanza di essere un padre e un marito vicino alla propria famiglia. E voi cosa ne pensate dell’evoluzione di Vegeta? Discutiamone nei commenti. Prima di salutarci, vi lasciamo alle teorie sul capitolo 95 di Dragon Ball Super, e alla cover del volume 21.