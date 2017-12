Dragon Ball Z: come si spiega la precoce trasformazione di Goten in Super Saiyan?

Di tutte le stranezze e le incongruenze narrative che affliggono l’opera magna del sensei, la trasformazione diin, avvenuta già durante l’infanzia e senza un severo addestramento, è una di quelle più discusse tra i fan. Sentiamo però la giustificazione del maestro!

Come già spiegato nei nostri precedenti articoli, soltanto i guerrieri Saiyan in possesso di un cuore puro e delle cosiddette Cellule-S, attraverso un improvviso scatto d’ira particolarmente intenso, possono innescare la leggendaria trasformazione ed i suoi livelli successivi.



Goten, tuttavia, vi è riuscito già da bambino, e senza alcuna particolare condizione di emotività. Come si spiega, dunque, il suo incredibile livello di combattimento? Secondo quanto rivelato dallo stesso Toriyama, Goten, essendo stato concepito poco prima del Cell Game, ossia quando Goku aveva già risvegliato e accumulato le proprie Cellule-S, il fanciullo le ha semplicemente ereditate, presentando una naturale predisposizione a trasformarsi sin dalla propria nascita.



Gohan, al contrario, essendo nato molto prima che il padre diventasse un Super Saiyan, ha dovuto allenarsi duramente per ottenere la trasformazione, e sia nella Stanza dello Spirito e del Tempo che durante il Cell Game, ha avuto bisogno di un intenso impeto di rabbia.



Seguendo l’esempio di Goten, inoltre, è presumibile che Pan e Bra, essendo state concepite da padri in grado di raggiungere livelli di Super Saiyan ancora più elevati, potranno trasformarsi prima ancora del secondogenito di Goku. Bra in particolare, è stata concepita solo dopo che Vegeta è diventato un Super Saiyan God, pertanto, a rigor di logica, è probabile che la sua eventuale trasformazione diventi la più precoce nella storia dei guerrieri Saiyan del Settimo Universo.

Nonostante l'introduzione delle Cellule-S, la spiegazione di Toriyama sembrerebbe dunque confermare quanto sostenuto, negli anni, dai fan della serie. Anche voi, fino ad oggi, pensavate che la "svendita di Super Saiyan" (menzionata ironicamente dallo stesso Vegeta in un episodio di Dragon Ball Z) fosse giustificata dal livello di potere raggiunto dai padri dei piccoli guerrieri? Fateci conoscere le vostre teorie attraverso i commenti!