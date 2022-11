Dragon Ball Z: come il Super Saiyan trasformò il carattere di Goku la prima volta

Dragon Ball Z ha segnato il cambio di rotta del franchise che, da quel momento in avanti, avrebbe condotto i nostri eroi verso nuovi ed epici potenziamenti. Eppure, ancora oggi, è indelebile nel cuore dei lettori e degli spettatori quel repentino cambiamento di Goku durante la prima trasformazione in Super Saiyan.

Ad innescare il power-up fu la morte spietata dell'amico Crilin che esplose dinnanzi agli occhi del protagonista. L'imperdonabile atto di malvagità, che poco prima aveva colpito apparentemente a morte Piccolo, colmò di rabbia il cuore di Goku dandogli modo di superare i limiti e trasformarsi in Super Sayan.

La nuova forma non portò con sé soltanto un potere senza precedenti, ma anche un repentino cambiamento nel carattere del nostro eroe. L'atteggiamento nei riguardi di Freezer mutò totalmente. Il Saiyan, che avevamo imparato ad apprezzare per il suo buon cuore, ingenuità e libertà d'animo, divenne improvvisamente iracondo e feroce. Goku cominciò a spingere il proprio nemico oltre i limiti, a provocarlo volontariamente e a deriderlo, il tutto per fare in modo che accettasse la propria inferiorità dinnanzi ad un saiyan. Freezer per la prima volta tremò di paura, il suo ego venne frantumato lentamente finché il nostro eroe decise di infliggersi un ultimo colpo psicologico ritirandosi dal combattimento.

Si tratta senza dubbio di uno dei combattimenti più belli del franchise vista l'evoluzione psicologica manifestata da Goku. E voi, invece, siete d'accordo? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.