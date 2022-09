Dragon Ball Z diventa un comics Marvel in questo artwork crossover con X-Men

Da una parte Dragon Ball Z è uno dei simboli del manga shonen giapponese, dall'altra X-Men è uno dei capisaldi dei Marvel Comics. Cosa accadrebbe fondendo questi due universi? Ecco l'artwork crossover che fa diventare un fumetto statunitense la Saga di Trunks del Futuro.

Sia Dragon Ball che X-Men hanno esplorato il concetto dei viaggi nel tempo, l'uno con la Saga di Trunks del Futuro nella serie Z e con l'arco di Black Goku in Super, e l'altro con Days of the Future Past. Le due opere non si sono mai incrociate ufficialmente, ma evidentemente questi viaggi nel tempo devono aver creato qualche frattura nella linea spazio-temporale.

L'artista Twitter @VivaErManga ha immaginato una locandina dell'arco di Mirai Trunks di Dragon Ball Z in chiave Marvel Comics. Nell'artwork che trovate in calce all'articolo, troviamo un fumetto immaginario intitolato The Uncanny Z-Men. Al costo di soli 50 cent, Mirai Gohan e un giovane Trunks del Futuro vengono scovati dagli Androidi C-17 e C-18, i quali hanno già ucciso i Guerrieri Z nei poster da ricercati alle loro spalle. Ecco un assaggio di questa saga nella figure di Dragon Ball Z di Mirai Gohan.

Trunks del Futuro di Dragon Ball Z è uno dei personaggi più amati dalla community e perché no grazie alla sua storia complessa alle spalle potrebbe realmente portare alla nascita di un crossover ufficiale con i fumetti Marvel.