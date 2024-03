Dragon Ball Z, comincia la Saga degli Androidi in italiano su Prime Video

Akira Toriyama non c'è più, ma il suo lascito è enorme e continuerà a essere tramandato anche alle future generazioni. Le storie da lui raccontate non verranno mai dimenticate e questo è stato reso possibile anche grazie a Prime Video, la piattaforma streaming dove la visione di Dragon Ball e Dragon Ball Z è fruibile ai suoi utenti.

A distanza di un mese esatto, preciso come un orologio, Prime Video accoglie nel suo catalogo nuovi episodi di Dragon Ball Z. Questa volta, gli spettatori potranno proseguire la storia dei Guerrieri Z di Akira Toriyama con la Saga degli Androidi, dalla comparsa di Trunks del Futuro fino al Cell Games.

Ci eravamo lasciati con l'arrivo della Saga di Garlic Jr. di Dragon Ball Z su Prime Video, ma è tempo che la storia venga portata avanti. Grazie alla collaborazione con Dynit Italia, sulla piattaforma streaming di Amazon è arrivata una nuova tranche di puntate, quelle relative a una delle saghe più amate dal pubblico.

Con doppiaggio italiano, dal 9 marzo 2024 su Prime Video è disponibile la Saga degli Androidi di Dragon Ball Z. Parliamo delle puntate della serie animata che vanno dal 118 al 194. Ma ricordate cosa succede in questo arco narrativo?

Circa un anno dopo il ritorno da Namecc, Goku non è ancora tornato sulla Terra. La vita prosegue serena, con Gohan impegnato negli studi e Vegeta ospite di Bulma. Tuttavia, un'aura minacciosa si avvicina al pianeta. Freezer sta tornando, e non è solo.

Accompagnato da suo padre Re Cold, Freezer torna sulla Terra per vendicarsi di Goku. Egli è tornato in vita con un corpo ricostruito con parti metalliche. Mecha Freezer viene però abbattuto da un misterioso ragazzino capace anch'esso di trasformarsi in Super Saiyan. Sarà lui a rivelare a Goku, tornato dal pianeta Yardrat, il terribile futuro che attende la Terra. Se volete leggere la storia completa, vi lasciamo al riassunto della Saga degli Androidi di Dragon Ball Z.