Dragon Ball Z: quanti sono realmente i componenti della Squadra Ginew?

Guidati dal Capitano Ginew, Jeeth, Burter, Rekoom e Guldo compongono la squadra più potente dell'esercito spaziale di Freezer. Ma siamo sicuri che la Squadra Speciale Ginew di Dragon Ball Z sia composta solamente da questi 5 guerrieri?

Il videogioco Dragon Ball Z: Kakarot ha ribaltato quella che molti consideravano come una certezza: la Squadra Ginew nasconde un componente segreto. Progettata direttamente da Akira Toriyama appositamente per il titolo edito da Bandai Namco, Bonyu è la sesta guerriera al servizio di Ginew e Freezer. Ma allora perché non l'abbiamo mai vista nel corso della serie animata?

Stando alle informazioni fornite dal videogioco, Bonyu è nata nel pianeta Brench, lo stesso da cui provengono i suoi compagni di team. A quanto pare, la paffuta combattente è stata la prima scelta di Ginew per la composizione della squadra, ma avrebbe rifiutato l'invito poiché contrariata per l'assurda posa che avrebbe dovuto assumere. Bonyu, dunque, ha scelto di diventare una guerriera solitaria; ecco il motivo per cui non è mai apparsa durante la Saga di Freezer.

Quel che le è accaduto dopo la morte del tiranno per mano di Goku non è tuttavia chiaro. Bonyu potrebbe essersi unita alle forze di Re Cold o Cooler, o più semplicemente decidere di restare nell'ombra. Ma con il ritorno di Freezer in Dragon Ball Super, che pare avrà un ruolo fondamentale nel prossimo arco narrativo del manga, la guerriera "perduta della Squadra Ginew" potrebbe fare il suo debutto ufficiale nel franchise.

Ricordiamo infatti che il videogioco Dragon Ball Z: Kakarot, sebbene sia stato in parte supervisionato da Toriyama, non è canonico, per cui il personaggio di Bonyu potrebbe anche non vedere mai la luce nel manga o nell'anime. Scopriamo quante persone ha ucciso Freezer in Dragon Ball Z. Secondo una teoria, C-17 e C-18 non sono mai stati malvagi in Dragon Ball Z.