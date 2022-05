Dragon Ball Z, Cooler si mostra in tutta la sua forza nella figure di NCC Collectibles

Il merchandise che ruota attorno al mondo di Dragon Ball Z, come ben sappiamo, include articoli di tutti i generi. A fare gola ai fan sono soprattutto le figure, spesso realizzate in edizione limitata. Di recente, una figure da oltre 1000 euro del ritrovamento della macchina del tempo In Dragon Ball Z ha fatto letteralmente impazzire i fan.

Un altro fan si è invece divertito a creare un video stop-motion della figure di Crilin di Dragon Ball Z, in cui l'amico di Goku scaglia una kamehameha. Rimanendo nel discorso figure, lo studio NCC Collectibles, specializzato nella creazione di resine in edizione limitata, ha presentato la nuova resina di Cooler.

Come possiamo vedere nel tweet di @MundoKame, la figure di NCC Collectibles mostra il fratello di Freezer nella sua forma perfetta, su un piedistallo con una luce a LED. I dettagli di Cooler, dai muscoli alle schegge sulla corazza, sono davvero impressionanti, e rendono giustizia a un personaggio talvolta sottovalutato.

Il prezzo totale della figure di Cooler è di 540€, ed è alta 61 cm. Mundo Kame offre la possibilità di preordinare la figure sul proprio sito con un pagamento immediato di 150€, mentre il restante potrà essere versato al momento del rilascio della resina nel quarto trimestre del 2022. Se siete appassionati dello spietato alieno che compare in ben due film di Dragon Ball Z, potrete quindi acquistare una splendida resina di Cooler per ornare la vostra scrivania o le vostre mensole.