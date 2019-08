Dragon Ball Z: Cooler si mostra in uno spettacolare video CG in 3D

Un fan ha voluto omaggiare uno dei villain più apprezzati della serie di Dragon Ball Z con un filmato 3D in CG: Cooler. Vediamone insieme i dettagli.

Nonostante non sia mai stato considerato un personaggio canonico, anche durante il flashback di Freezer nel recente film Dragon Ball Super: Broly, Cooler è ancora uno dei villain preferiti dai fan di Dragon Ball Z. Il fratello di Freezer è in grado di eseguire un’ulteriore trasformazione, ma questo dettaglio potrebbe essere cambiato in seguito alla Golden Form mostrata da Freezer nella serie Dragon Ball Super. L’affetto per questo personaggio è sempre vivo, e un fan ha creato uno splendido video 3D in Computer Grafica per mostrare l’alieno despota in azione.

L’utente AwesomePants17 ha condiviso sul Reddit il suo video, che potete trovare in calce alla notizia, nel quale Cooler, nella “forma finale”, esibisce i suoi più devastanti attacchi.

Cooler ha fatto la sua apparizione in due pellicole dedicate al mondo di Dragon Ball Z, la quinta e la sesta, rispettivamente Il Destino dei Sayan e L’invasione di Neo Namek, che di recente ha visto una parodia riguardante uno scontro tra Goku, Vegeta e dei maiali. Il primo film vede lo scontro sulla Terra tra Goku e Cooler, che rivela la sua quinta trasformazione, ma viene sconfitto dalla forma Super Sayan, acquisita di recente dal protagonista. Il sesto lungometraggio vede il fratello di Freezer unirsi a Big Gete Stars, formando così Meta Cooler, per combatter contro Goku e Vegeta sul pianeta Neo Namek.

Di recente Cooler ha fatto un’apparizione nella serie spin-off Super Dragon Ball Heroes, dove ha cercato di imitare la Golden Form fraterna, sia come Cooler che come Meta Cooler. Nel corso della serie è stato al fianco dei guerrieri Z sul Pianeta Prigione, per poi tornare a combattere e sconfiggere Cumber, trasformandosi nuovamente nella sua forma metallica, stavolta però, dorata.

Ricordiamo che è stata annunciata la seconda stagione di Dragon Ball Super in Italia, mentre a fine mese potremo trovare in edicola le nuove statuine da collezione di Dragon Ball Z, un'idea simpatica per celebrare i 30 della serie.