Dragon Ball Z: cosa accadrebbe se Piccolo distruggesse la Luna? Parla uno scienziato!

La luna in Dragon Ball è stata distrutta per ben due volte. La prima per mano del Maestro Muten in un tentativo di salvataggio. Dopo aver restaurato la luna con le Sfere del Drago, essa venne nuovamente distrutta per mano di Piccolo. Allo stesso modo, in Dragon Ball Z cercò di salvare Gohan dopo che il figlio di Goku si trasformò in un Oozaru.

Alcuni spettatori, allora, si saranno domandati se fosse possibile davvero distruggere la luna e, se sì, quali sarebbero le conseguenze. La domanda è più che lecita: anche lo staff dietro la realizzazione dell'anime di Dragon Ball se l'è chiesto! Proprio per questo motivo è intervenuto uno scienziato per fare chiarezza sulla questione.

A dare una risposta a questo quesito è stato il professor Kentaro Terada della prestigiosa università di Osaka. Lo scienziato ha colto l'occasione per chiacchierare con lo staff di Dragon Ball e l'intervista è stata riportata sul sito ufficiale del franchise.

Il professore ha cominciato il proprio discorso, sottolineando quanto sarebbe difficile una possibile distruzione della Luna: "Penso che sarebbe molto difficile distruggere la Luna. Lasciate che mi spieghi meglio. Prendendo come esempio alcune ricerche sulla distruzione degli asteroidi, si teorizza che molto tempo fa un asteroide che entrò in collisione con la Terra causò l'estinzione dei dinosauri. Secondo i calcoli, ciò accade circa una volta ogni 100 milioni di anni. Sono trascorsi circa 66 milioni di anni dall'ultima collisione, non sarebbe sorprendente se un'altra collisione dovesse verificarsi presto. Se ciò accadesse di nuovo, saremmo in grossi guai."

La conversazione è poi continuata, "Un altro punto importante da considerare è che se la Luna dovesse rompersi in pezzi, enormi meteoriti cadrebbe sulla Terra. Sarebbe estremamente pericoloso. Se anche uno solo di questi colpisse la Terra, probabilmente causerebbe l'estinzione di tutti gli esseri viventi."

Lo scienziato ha continuato ad analizzare le ulteriori implicazioni della distruzione della Luna: "Non ci sarebbero maree senza la Luna, le distese fangose ​​scomparirebbero e l'intero ecosistema dell'oceano verrebbe seriamente distrutto."

Il professor Terada ha voluto rassicurare chiunque lo abbia ascoltato in quest'interessante spiegazione che la distruzione della Luna potrebbe accadere solo in opere di fantasia simili! Fra le ultime notizie riguardanti Dragon Ball Z la serie ha raggiunti i McDonald's di Taiwan. Restando in tema, ecco cinque avvenimenti da Dragon Ball a Naruto legati alla Luna.