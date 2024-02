Dragon Ball Z, cosa rende Majin Bu così forte? Le sue abilità spiegate

Ogni grande arco narrativo di Dragon Ball Z presenta potenti antagonisti. Partendo da Radish, Vegeta e Nappa, nel corso della serie che vede Son Goku cresciuto e molte più responsabilità sulle spalle, si arriva al risveglio di Majin Bu. In grado di uccidere e assorbire dei Kaiohshin l’ultimo antagonista di Z può vantare diverse abilità.

Esistito milioni di anni prima della narrazione presente, Majin Bu è diventato un essere sempre più malvagio e ambizioso, guidato dalla volontà di diventare sempre più potente e dimostrandosi in grado di distruggere interi pianeti e sistemi. Il suo risveglio, causato dall’energia accumulata da Babidi durante lo scontro tra Goku e Majin Vegeta, portò i Guerrieri Z di fronte al più potente combattente affrontato fino a quel momento.

Al centro della sua fonte di energia primaria c’è l’assorbimento della malvagità umana, che è entrata parzialmente in contrasto con l’energia positiva e buona rappresentata dai Kai assorbiti da Bu. Ciò ha portato poi alla separazione del lato buono dal lato cattivo, e poi all’assorbimento da parte di quest’ultimo dell’altra parte di sé, dando origine a Super Buu. Andiamo però ad analizzare tutte le abilità dimostrare dal villain rosa nel corso della serie.

Grazie alla malleabilità del suo organismo, composto di gomma, Buu può vantare un’ottima capacità rigenerativa, e può cambiare forma liberamente. Il primo dettaglio lo rende pressoché indistruttibile, a meno che l’avversario non presti attenzione a distruggere ogni singolo atomo che lo compone, come farà Goku investendolo con una Genkidama. Una delle peculiarità più divertenti e simpatiche, per quanto inquietante sia, di Buu sta poi nella possibilità di tramutare in dolci chiunque, e mangiandoli ne assorbe tecniche e poteri. Inoltre, e questo è uno degli aspetti che lo rendono davvero fenomenale sul campo di battaglia, Buu può replicare qualsiasi tecnica semplicemente osservandola.

In conclusione, ecco il motivo per cui gli ultimi episodi di Dragon Ball Z vengono criticati.