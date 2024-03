Dragon Ball Z: cosa rende Radish un personaggio così nevralgico nell'economia della serie?

Pochi personaggi di Dragon Ball hanno generato una sequela così drastica di rivolgimenti come Radish. Nel momento stesso in cui il fratello di Goku ha fatto la sua comparsa nel primo episodio di Z, l'opera di Toriyama è entrata in una dimensione inedita, senza precedenti, tanto da rendere il saiyan una figura assolutamente nevralgica nel racconto.

Seppur il personaggio sia stato protagonista solamente di una manciata di episodi/capitoli, il suo approdo nella serie non ha di certo posto in essere una scarsità di informazioni/innovazioni. Ad uno sguardo retrospettivo, è chiaro che l'arrivo del villain, al culmine di uno dei più considerevoli time-skip di Dragon Ball, sia stato universalmente riconosciuto come il momento spartiacque della storia: l'istante in cui il manga, una volta approdato agli intrecci di Z, è transitato definitivamente dalle atmosfere episodiche ed elegiache (già parzialmente compromesse dalla saga del Grande Mago Piccolo) del passato, agli ipercinetismi di una narrazione che sarebbe entrata di lì a breve nel novero dell'immortalità televisiva/fumettistica. Anche perché con Radish Toriyama ha iniziato il percorso di rivoluzione linguistica – soprattutto dal punto di vista grafico – da cui sarebbero partite tutte le soluzioni a venire di Dragon Ball.

Uno degli elementi che ha permesso alla storia di compiere un vero e proprio salto di paradigma, lo ritroviamo, in tal senso, proprio nella rivelazione che l'arrivo di Radish ha sotteso sin da subito nel racconto: fino a quel momento, infatti, sul passato di Goku, e in particolare sulla reale natura genetica dell'eroe, non era mai stata gettata veramente luce. Il guerriero, seppur considerato un'anomalia tra gli amici terrestri, non era comunque più “anormale” delle varie figure mostruose con cui si interfacciava di volta in volta nella parte iniziale del manga. Ma è nell'istante in cui Radish si presenta come “fratello di sangue” del protagonista, rivelandogli di appartenere alla razza guerriera (e perlopiù sterminata) dei saiyan, che Goku prende una coscienza completamente nuova di sé stesso, con il manga che pone in essere le fondamenta di quegli sviluppi evolutivi su cui poi si sarebbero basati tutti i livelli di forza, le trasformazioni e, per estensione, le logiche future dell'opera.

Eppure Radish non è solo il “responsabile” di questo cambiamento epocale: ma è la figura stessa che provocherà, per la prima volta nella storia del manga, la dipartita del protagonista, imprimendo nei cuori dei lettori/spettatori un'emozione impossibile da estirpare. Nel quinto episodio di Z, come abbiamo visto nell'articolo in cui ripercorriamo le tre morti più lancinanti di Dragon Ball, siamo infatti testimoni del sacrificio mortale di Goku, il quale si lascia bucare dal makankosappo di Piccolo, per permettere ai due (o meglio, tre) Guerrieri Z di sconfiggere Radish. Questo momento, rimasto impresso a fuoco nella mente degli appassionati, ha segnato non solo l'istante del trapasso dell'eroe, ma si è configurato agli occhi di chi guarda come la sublimazione dell'eroismo e al tempo stesso della vulnerabilità dell'iconico saiyan.

Prima dello scontro con il fratello, Goku non era mai sembrato così brutalmente indifeso. E anche quando in passato era stato messo diabolicamente alle strette sia da Taobaibai che dal Grande Mago Piccolo – e dalla sua stessa progenie – gli spettatori non avevano mai avuto la sensazione che il loro eroe potesse risultare così inerme e attaccabile, soprattutto davanti ad un nemico sì forte, ma che non prometteva neanche di essere il migliore tra i saiyan rimasti in vita. Una folgorazione, che a distanza di tanti anni, è impossibile per qualunque amante di Dragon Ball scrollarsi di dosso.

Ma l'importanza di un personaggio come Radish non si esaurisce neanche a questo livello, proprio perché i fattori anticipati dal suo percorso narrativo hanno messo in moto delle traiettorie talmente significative e simboliche da attraversare l'intera storia dell'opera. Se, ad esempio, in Dragon Ball Super Piccolo si è configurato come il personaggio-simbolo di Super Hero, il motivo è da rintracciare nella ricostituzione del personaggio nelle vesti di figura pedagogica di Gohan, di mentore che con la sua complicità emotiva ha storicamente permesso al figlio di Goku di individuare la propria particolare natura di saiyan, e di uomo. Un fattore, questo, che è stato fondato proprio a partire dalle conseguenze delle azioni diaboliche di Radish: un villain che seppur abbia occupato un piccolo spazio nel racconto, è arrivato comunque ad esercitare un'influenza enorme sugli sviluppi verso cui si sarebbe da quel momento diretto tutto il franchise.