Dragon Ball Z: il cosplay di C-18 mostra il lato più umano dell'androide

La saga degli androidi in Dragon Ball Z ha introdotto numerosi nemici per Son Goku: il protagonista, però, è riuscito a sconfiggerli facilmente grazie alla sua potenzia e alla sua maestria in combattimento. Il Dottor Gelo, tanto pericoloso quanto astuto, è la mente dietro a questi villain: stiamo parlando dei cyborg, realizzati appositamente per abbattere Goku.

I cyborg creati dal Dr. Gelo sono esseri progettati con l'unico scopo di distruggere, ma sorprendentemente alcuni di loro dimostrano di possedere un lato sensibile ed empatico, capaci persino di sviluppare un attaccamento nei confronti degli uomini.



Tra di essi, C-18 emerge come un caso particolare. La ragazza subisce una trasformazione in un androide insieme a suo fratello C-17 per opera del Dottor Gelo, ma dimostra di possedere ancora dei tratti umani. Osserviamo questo personaggio attraverso la reinterpretazione originale e accurata della cosplayer sankaku_sakura.

Il cosplay di C-18 di Dragon Ball Z immagina l'androide nella vita reale, in tutta la sua umanità. Da quando è stata trasformata in un cyborg, la sua forza è diventata a dir poco sovrumana, mentre anche la sua resistenza e le sue abilità in combattimento sono state incrementate. Inoltre, la sua personalità calma e risoluta la rende un'avversaria temibile anche per il nostro Goku.

Al di là della sua potenza da combattente, C-18 è una figura complessa. Non è soltanto una cyborg programmata per distruggere, ma si mostra anche come una ragazza con sentimenti umani profondi e una grande passione per la moda e lo shopping. È nota per cambiare frequentemente il suo look, un aspetto unico tra tutti i personaggi di Dragon Ball Z.

