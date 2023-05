Dragon Ball Z: un cosplay di C18 da bambola bionda nella foto di Seracoss

Mentre Goku si allenava, cresceva e si imbatteva in personaggi più forti di lui, il mondo di Dragon Ball proseguiva con la sua normale vita. Perché, oltre gli storici protagonisti che si sono dati battaglia in ogni modo sui ring dei tornei Tenkaichi e in altre aree, ci sono altre persone che vivevano in tranquillità, come Lapis e Lazuli.

Questo è il vero nome dei futuri androidi C17 e C18, due giovani catturati dal dottor Gelo e trasformati in androidi. I due ragazzi erano dei piccoli delinquenti, che poi col tempo sarebbero diventati due delle creature più problematiche del pianeta Terra.

C18 è la ragazza del duo ed è stata creata da Toriyama in occasione della saga di Cell, con lo scopo di uccidere Goku e vendicare il dottor Gelo per la distruzione dell'esercito del Red Ribbon, presso il quale lui lavorava. Per lungo tempo, C18 è stato un personaggio unico in Dragon Ball, poiché è uno dei pochi personaggi femminili forti e indipendenti della serie. Ha una personalità fredda e distaccata, con un pensiero orientato soltanto al denaro e ai vestiti, anche dopo il matrimonio con Crilin. Inoltre, ha una forza sovrumana e ha dimostrato di poter competere con i guerrieri più forti dell'universo, come visto durante il Torneo del Potere di Dragon Ball Super.

Nonostante la sua apparizione nel tempo sia stata limitata, rimane una delle figure di Dragon Ball più note e riprodotte dalle appassionate. Ecco perché Seracoss ha proposto ai suoi fan un cosplay di C18 da Dragon Ball con il suo giubbino di jeans, capelli biondi e dei brillanti occhi azzurri.