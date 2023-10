Dragon Ball Z, un cosplay di C18: cibernetica e bella nella foto di Seracoss

La storia di Dragon Ball si concentra prevalentemente sul seguire la vita di Goku, il saiyan arrivato sulla Terra da lontano che col tempo diventa in pratica l'eroe di questo mondo. Sempre pronto a mettersi alla prova affrontando nuovi nemici, affronta prevalentemente grosse minacce terrestri e galattiche, o demoniache.

C'è quindi poco spazio per piccoli criminali, come lo erano Lapis e Lazuli, i due ragazzi che furono poi catturati dal dottor Gelo e trasformati in due androidi temibilissimi. Così temibili che per l'appunto divennero i nemici di una saga di Dragon Ball Z, prima dell'arrivo di Cell che sconvolse le previsioni al Trunks del Futuro.

Anche in Dragon Ball Super C17 e C18 sono tornati, ma soprattutto la gemella, che è presente anche nell'attuale arco di Super Hero. Non è un caso la sua presenza, dato che si tratta di uno degli androidi più forti del mondo di Dragon Ball, con pochissimi rivali a disposizione. Però poi c'è anche spazio per loro fuori dalle pagine del manga e fuori dai disegni dell'anime.

I cosplay di C18 ormai sono un classico. L'androide di Dragon Ball Z rimane per l'appunto uno dei personaggi più noti del franchise, e quindi il suo outfit rimane stampato nella mente dei fan che hanno visto e rivisto la serie più volte. Anche stavolta, Seracoss propone una C18 con gli abiti della sua prima apparizione: giubbino e gonna di jeans, maglia nera con le maniche bianche a righe, una cintura marrone con fibbia dorata, calze, stivali e qualche accessorio come gli orecchini.