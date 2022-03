Dragon Ball Z: un cosplay di C18 come agli esordi nella foto di Andrasta

Concluso l'arco di Freezer, Goku sparì e sembrò quasi lasciare la torcia ad altri personaggi. Gohan, Crilin, Vegeta e altri si trovarono però alle prese con una crisi sulla Terra che richiedeva la forza del protagonista di Dragon Ball Z. L'arrivo di Trunks dal futuro cambiò le carte in tavola e diede inizio alla saga di Cell con le sue rivelazioni.

Per arrivare alla forma di Cell perfetto, l'essere chimerico creato dal dottor Gelo era chiamato ad assorbire i due androidi C17 e C18. I gemelli cyborg erano però troppo forti, con i due che si sono divertiti per lungo tempo prima di essere assaliti dal mostro verde. La sorella, C18, era sempre interessata ai vestiti e alla moda, quindi tra una strage e l'altra si recava tra vari negozi per cambiare anche il vestiario, quando necessario.

Andrasta però ha deciso di riprodurre C18 in un cosplay con i primi abiti con cui è apparsa durante quella saga. Risvegliatasi dal macchinario, si presenta con una maglia nera a maniche a linee, più un giubbino di jeans e una gonna dello stesso genere. La bionda androide poi si recherà sui campi di battaglia e farà subito sentire la propria forza, battendo tutti i protagonisti di Dragon Ball Z.

E sempre rimanendo in Dragon Ball Z, chi era più forte tra C17 e C18?