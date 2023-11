Dragon Ball Z: un cosplay di C18 e Crilin insieme in questa foto divertente e fedele

Crilin è uno dei più grandi amici di Goku. Nato inizialmente come rivale, visto il comportamento tenuto dal giovane senza naso al loro primo incontro, diventa velocemente un fedele amico e poi migliore amico del saiyan cresciuto sulla Terra. Combattendo al suo fianco, Crilin può vantarsi di essere il terrestre più forte di Dragon Ball Z.

Con l'amico ha sempre perso, sia in battaglia che in altri campi, come l'amore. Crilin resta ad allenarsi e raramente lo si vede in giro con qualche ragazza - ad esempio la sensuale Marion che però compare soltanto per pochissimi episodi e per di più in una saga filler, quella di Garlic Junior - e quindi non riesce mai ad ammogliarsi. Eppure anche per lui il momento arriva in Dragon Ball Z, quando compaiono gli androidi. Sembra esserci subito intesa tra lui e C18, cosa che poi si concretizza durante il timeskip che divide la saga degli androidi e la saga di Majin Bu.

Lì, C18 e Crilin sono definitivamente insieme, anche se gli atteggiamenti dei due genitori sono parecchio diversi tra loro. In più, i due hanno anche una figlia, la piccola Marron. Non c'è quest'ultima in questa foto del cosplay di C18 e Crilin da Dragon Ball Z che fanno coppia simpaticamente. Dima Balatov torna a vestire i panni dell'androide biondo con i suoi abiti del periodo del Red Ribbon, mentre Crilin fa la parte del combattente basso che si nasconde dietro la moglie, ma ha ancora gli abiti della scuola della tartaruga e non ha i capelli, segno che si tratta di un momento pre matrimonio. Vi diverte questa interpretazione della coppia di cosplayer?