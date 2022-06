Dragon Ball Z: un cosplay di C18 italiana nella foto di Himorta

Il franchise di Dragon Ball è ancora vivo e vegeto. Se da una parte c'è il manga, Dragon Ball Super scritto e disegnato da Toyotaro con l'ausilio di Akira Toriyama, dall'altra c'è l'anime che ha avuto nuova linfa vitale dal progetto cinematografico Dragon Ball Super: Super Hero, a cui lo stesso Toriyama ha preso parte.

Il papà di questa serie però è ricordato in primis per l'enorme lavoro portato avanti tra il 1984 e il 1995, decennio in cui è stata effettiva la serializzazione di Dragon Ball su Weekly Shonen Jump, con i suoi momenti divertenti, quelli commoventi e soprattutto quelli epici che sono rimasti nella storia dell'animazione e del fumetto. La loro forza si è espressa in ogni saga, affascinando ogni genere di fan. Anche in Italia, ovviamente, Dragon Ball gode di grandissima fama ed è uno degli anime più seguiti.

Ci sono quindi anche cosplayer di ogni tipo che cercano di mettere in scena i vari personaggi, tra cui la famosa Himorta. La nota modella Antonella Arpa pubblica su Instagram questo cosplay di C18 da Dragon Ball, con l'androide biondo con la giacca di jeans del fiocco rosso, organizzazione criminale tornata in Dragon Ball Super: Super Hero. Un bel modo di rendere giustizia al personaggio femminile tra i più forti della saga.