Dragon Ball Z: un cosplay di C18 in jeans nelle foto di Makiirisu

Nel corso della sua lunghissima carriera da scienziato geniale del Red Ribbon, il dottor Gelo ha creato tanti androidi apparsi in Dragon Ball. Fin dagli albori della saga di Akira Toriyama Goku ha avuto a che fare con questi cyborg apparentemente umani ma che in realtà nascondevano tanti segreti dietro la loro pelle.

Ricordate l'innocente C8 alias Ottone? Al momento è uno degli androidi più deboli del Dottor Gelo, che negli anni ha migliorato enormemente la sua tecnica costruttiva. Infatti da quando Goku era bambino durante la saga del Red Ribbon è passato tanto tempo, con la vera potenza del genio dello scienziato malvagio che si è vista durante la saga degli androidi di Dragon Ball Z.

Qui hanno fatto il loro esordio diverse creazioni del dottore, tra cui se stesso modificato e reso cyborg. Ma, dopo Cell, gli esseri più violenti e temibili erano i due gemelli C17 e C18. La coppia non è stata poi l'antagonista finale della saga, ma la loro presenza è stata opprimente per gran parte del tempo. La cosplayer Ale, alias Makiirisu, ha voluto travestirsi per il suo pubblico, creando questo cosplay di C18 in giacca di jeans e gonna, così come fu presentata in Dragon Ball Z all'uscita dal laboratorio del dottor Gelo.