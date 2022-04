Dragon Ball Z: un cosplay di C18 in posa nelle foto di Kelly

Dragon Ball è uno di quei manga vecchio stampo dove il potere maschile la fa da padrone. Combattenti donne nella saga non ce ne sono state, se non per brevissimi tratti e con ruoli neanche lontanamente di rilievo. Soltanto con la saga degli androidi si è vista una donna capace di combattere e di mettere davvero in crisi i protagonisti.

La bionda C-18, gemella di C-17, è una delle poche donne che riescono davvero a combattere, prima dell'avvento di Kale e Caulifla in Dragon Ball Super. Diversamente dai manga odierni che cercano sempre di inserire eroine in ruoli di rilievo e con ottimi poteri per rimanere in prima linea, Dragon Ball si basava sulla pura potenza e con un riferimento a un pubblico solo maschile. Per questo l'introduzione di C18 all'epoca non fu uno scherzo.

Ancora oggi l'androide è ricordata come una delle donne preferite dai fan di Dragon Ball Z, concorrendo con Bulma, che rimane comunque il volto più noto della serie vista la sua lunga affiliazione al gruppo di Goku e compagni. La cosplayer Kelly si mette in posa indossando uno dei primi outfit di C18 in Dragon Ball Z in questo cosplay. Maglia nera con maniche a righe, gonna blu e calze e, ovviamente, capelli biondissimi e occhi azzurri brillanti proprio come nel manga e anime. Sapevate quanti anni ha C18?