Dragon Ball Z: un cosplay di C18 realizzato dall'italiana Yuriko Tiger

Archiviata la saga di Freezer, l'anime di Dragon Ball Z si è avventurato prima in una saga filler, quella di Garlic Jr, e poi si è rimesso sui binari del manga scritto da Akira Toriyama. Senza Goku, la Terra sembra abbastanza pacifica ma lo è per poco: Trunks venuto dal futuro arriva ad avvisare della minaccia degli androidi.

Anche se le cose non vanno come previsto inizialmente dal ragazzo del futuro, alla fine appaiono loro: C17 e C18, i due androidi gemelli che nella Terra di qualche anno dopo hanno messo a ferro e fuoco ogni città, portando morte e devastazione e uccidendo praticamente ogni guerriero Z. Sembrano i due avversari principali di questa fase di Dragon Ball Z e infatti tutti hanno difficoltà a batterli durante il primo incontro.

Alla fine però il duo di gemelli diventerà membro quasi fisso del cast, in particolare C18 che sposa Crilin. L'androide bionda diventa così una delle poche guerriere dell'universo di Dragon Ball Z. La cosplayer italiana Yuriko Tiger ha presentato su Instagram un set di foto con il suo cosplay di C18 da Dragon Ball, con giacca e gonna di jeans, come apparì al suo debutto prima di cambiare vestiario, e poi in posa da combattimento per attaccare i suoi nemici.

Sapevate qual è il vero nome di C18?