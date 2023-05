Dragon Ball Z: questo cosplay di Freezer al femminile terrorizza come il sovrano galattico

Ci sono diversi cattivi affrontati da Goku nel corso della serie, ma quando si parla di villain memorabili nell'universo di Dragon Ball Z, un nome che viene immediatamente in mente è Freezer. Questo spietato tiranno spaziale è diventato un'icona nel mondo dell'anime e dei manga, grazie al suo ruolo centrale nella saga di Freezer.

Freezer è un alieno di razza mutante, noto per la sua pelle bianca e violacea, le corna e la sua forma umanoide. È un personaggio dall'aspetto elegante e aristocratico rivisitato in chiave aliena, ma dietro la sua facciata si nasconde un cuore malvagio e spietato. Dotato di un potere straordinario, Freezer è un avversario formidabile per i protagonisti di Dragon Ball Z.

La sua prima apparizione avviene quando Goku e i suoi amici si recano sul pianeta Namek per cercare le sfere del drago. Qui, Freezer svela il suo piano di conquistare l'universo e si scontra con Goku in una battaglia epica. Questo scontro diventa uno dei momenti più iconici della serie, con Freezer che rivela progressivamente le sue forme di potere sempre più forti, affrontando dapprima Crilin, Piccolo e Vegeta, e poi il protagonista, con cui si lascerà andare scatenando la sua forma finale al 100%.

Oltre alla sua forza, Freezer si distingue anche per la sua crudeltà e sadismo. È noto per il suo piacere nel torturare i suoi nemici e per la sua mancanza di pietà. Così, il sovrano ha lasciato un'impronta indelebile in Dragon Ball Z, e non è un caso quindi se è ancora presente nella cultura pop odierna, come conferma Yaiza Perez nel suo video caricato su TikTok. Questo cosplay di Freezer al femminile realizzato con body paint riprende tutte le parti salienti dell'ultima trasformazione del villain, quella con pelle bianca e lucido viola sulla testa.