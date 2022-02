Dragon Ball Z: un cosplay di Gogeta grasso con un'interpretazione lowcost

Il pubblico di Dragon Ball cerca sempre di mettere in scena i cosplay più belli e fighi. All'ordine del giorno sono i cosplay di C18, Bulma, Chichi e di altri personaggi femminili della serie, ma non mancano alcuni fan che osano i difficili cosplay di Goku Super Saiyan 3 e degli altri combattenti protagonisti.

E poi c'è chi diverge completamente da questi binari e si inventa cose sempre nuove e, soprattutto, molto divertenti. Ormai Lonelyman, nome d'arte adottato su Instagram di questo cosplayer, è famosissimo in tutto il mondo grazie alle sue interpretazioni lowcost. Basta una forcina, un pennarello o anche un gatto e uno specchio per riprodurre in modo divertentissimo i personaggi più famosi di anime e manga. Non poteva mancare un tributo a Dragon Ball Z su un personaggio che per molti praticamente non esiste: Gogeta grasso.

La fusione sbagliata di Goku e Vegeta è apparsa pochissime volte nella serie, e ancor meno canonicamente, dato che soltanto nel film Dragon Ball Super: Broly hanno provato a creare Gogeta con la danza Metamor. E allora Lonelyman si mette davanti a uno specchio, compie le tre fasi principali della danza ed ecco un Gogeta grasso in questo simpatico ma azzeccatissimo cosplay a tema Dragon Ball Z.

