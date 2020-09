Dragon Ball Z: un cosplay di Goku Super Saiyan 3 è da over 9000

Creare certi cosplay non sempre è facile. Di sicuro quando si parla di un personaggio di un manga o anime a tema scolastico è facile ricreare la divisa e ottenere quindi un ottimo risultato. Ma per certe figure è molto più complesso preparare un personaggio fedele, come succede alcuni individui che abbiamo conosciuto in Dragon Ball Z.

Vi abbiamo presentato nel corso del tempo tanti cosplay su Videl e sugli altri personaggi femminili di Dragon Ball Z, ma pochi sul protagonista Goku. Non è facile infatti riuscire a immedesimarsi nel saiyan, tra capelli particolari e la sua iconicità che impone un livello qualitativo alto. Un fan italiano ha però provato a entrare in questo ruolo.

JP Cosplay ci presenta il suo Goku Super Saiyan 3, molto difficile da ricreare rispetto alla versione normale considerata l'enorme criniera di capelli biondi. Nei vari post con il suo cosplay del protagonista di Dragon Ball Z, vediamo JP che invece sembra riuscire nell'intento, facendosi aiutare anche in postproduzione per aggiungere qualche fotoritocco con aura gialla, fulmini, onde energetiche e altri elementi. Cosa ne pensate di questo cosplay a tema Dragon Ball Z?

Intanto un fan ha provato a immaginare un Gohan cresciuto da Radish invece che da Piccolo.