Dragon Ball Z: un cosplay di Goku Super Saiyan al femminile come non l'avete mai vista

Di saiyan donne ce ne sono stati pochi nel corso della storia. Nel manga principale di Dragon Ball sono stati pressoché assenti dato che, ad esempio, la madre di Goku non è mai stata mostrata per mano di Akira Toriyama tra il 1984 e il 1995. Il racconto verteva tutto sugli scontri del protagonista e del suo viaggio in giro per il mondo.

In altre storie, però, di guerriere saiyan ne sono apparse: si ricorda ad esempio Seripa di Dragon Ball Z: Le Origini del Mito, poi Gine di Dragon Ball Minus, e in Dragon Ball Super è stato il turno di alcune saiyan provenienti da un universo alternativo, e quindi non quello dei protagonisti. Tuttavia, non c'è nessuna figura davvero di spicco. Ed ecco quindi che Jannetincosplay ha deciso di cambiare le carte in tavola con una trasformazione.

Questo cosplay di Goku Super Saiyan al femminile è sicuramente particolare. La donna ha un fisico esile ma comunque allenato e riesce quindi a ritagliarsi un ruolo da guerriera, intensificato dalla trasformazione in Super Saiyan. I lunghi capelli biondi irti sulla testa e l'aiuto della fotografia danno davvero l'aria di essere di fronte a un guerriero leggendario. Poi, un po' come se fosse appena uscita da una battaglia, ha indossato soltanto parte della famosa maglia di blu a mo' di copertura del seno, e poi i pantaloni arancioni iconici ma abbastanza usurati.

Un cosplay a tema Dragon Ball che è sicuramente over nine thousands, vi piace?