Dragon Ball Z: un cosplay di Ireza, la compagna di classe di Gohan al liceo

Chiusa la saga di Dragon Ball Z dedicata a Cell, la vita cambiò radicalmente. La scomparsa di Goku creò un vuoto nelle forze della Terra, che ora sembravano guidate dal figlio Gohan. Il ragazzo però non si dedicava agli allenamenti come faceva il padre, inoltre il carisma non reggeva il ruolo. Per questo Gohan non divenne il protagonista finale.

Il ragazzo continuò a studiare fino a riuscire a iscriversi al liceo di Satan City, città che aveva preso il nome del presunto salvatore della Terra. Inizia così un nuovo arco narrativo di Dragon Ball Z dove Gohan vive la classica vita da studente, conoscendo anche vari compagni di classe. Non c'era soltanto Videl, quella che poi divenne la sua futura moglie, in quell'aula, ma c'era anche un'altra ragazza che sembrava molto amica della figlia di Mr. Satan.

La bionda Iresa, o anche Erasa secondo altre traduzioni, è uno dei personaggi di contorno di Dragon Ball Z ma che ha comunque una sua nicchia di ammiratori. La cosplayer cilena Fabibi ha deciso di riprodurla in un cosplay di Iresa unico e che in pochissime hanno preparato fino a ora. Soliti capelli biondi portati corti e un top verde a righe, abbinato a un pantalone viola. Immaginavate di vedere un cosplay su questo personaggio di Dragon Ball Z?

