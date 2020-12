Dragon Ball Z: un cosplay low cost ricorda l'incredibile entrata in scena di Mecha Freezer

Dragon Ball è un anime che ha definito un genere, e che ha sdoganato completamente i concetti di trasformazioni e power up. A questo proposito, giusto poche settimane fa vi avevamo elencato le migliori trasformazioni del malvagio Lord Freezer, sottolineando l'importanza e la magnificenza di una delle forme più sottovalutate in assoluto: Mecha Freezer.

Mecha Freezer è la forma cyborg dell'antagonista, con cui questo riappare in Dragon Ball Z anni dopo la sua prima disfatta per mano di Goku. Nonostante abbia avuto davvero poco spazio, i fan non hanno mai perso l'occasione per elogiarne il design, ed un artista in particolare ha deciso di dedicargli uno dei suoi famosi cosplay low cost.

Come potete vedere in calce, lowcostcosplay ha dedicato alcuni dei suoi ultimi scatti alla forma cyborg in questione, ritraendo in modo esilarante il momento in cui la spada di Trunks del Futuro lo divide in due. Per raggiungere questo risultato il ragazzo ha sfruttato il fenomeno della rifrazione, posizionandosi dietro una caraffa d'acqua.

Lowcostcosplay è famoso per la sua inventiva. Pochi mesi fa vi abbiamo mostrato il suo omaggio ad un personaggio de L'Attacco dei Giganti e quello ad uno dei capolavori di Studio Ghibli, ma il suo profilo Instagram è pieno di cosplay di ogni genere. Noi vi consigliamo di spendere qualche minuto per dargli un'occhiata e, nel frattempo, ne approfittiamo per ricordarvi che oggi è l'anniversario di uno scontro tra due iconici personaggi di Dragon Ball.