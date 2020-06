Dragon Ball Z: un cosplay osé per C-18 presentato da Kalaynokay

Ovviamente dopo un combattimento è probabile che i vestiti vengano rovinati, strappati o sbrindellati. Nel corso dell'anime di Dragon Ball Z è successo spesso, in particolare da quando sono aumentate le onde energetiche e attacchi capaci di distruggere pianeti in un colpo solo.

Infatti abbiamo visto tante volte Goku dover rinunciare alla propria maglietta blu o a quella arancione, a vedersi i pantaloni strappati (coprendo naturalmente i punti strategici per questioni di censura) o rovinati. Questo è accaduto anche ad altri personaggi di Dragon Ball Z, in particolare maschili. Ma cosa succederebbe se ciò accadesse a personaggi femminili come C-18?

La bella androide bionda introdotta durante la saga di Cell naturalmente non si è mai mostrata in modo troppo provocante in Dragon Ball Z. Il massimo dei danni che i suoi vestiti hanno subito è stato quello di perdere la giacca di jeans o vedere qualche macchia di polvere e graffi. Ma la cosplayer Kalaynokay ha deciso di andare oltre questo mezzo di censura e ha presentato un cosplay di C18 molto osé.

Dopo una battaglia è normale avere i vestiti sbrindellati e nelle immagini che potete vedere in calce, Kalaynokay non si fa scrupolo nel mostrare zone più intime. Ovviamente il suo spirito combattivo rimane lo stesso dato che si è fatta ritrarre anche mentre preparava degli attacchi energetici.

Anche Videl ha goduto di un cosplay sexy, mentre la regina dei cosplay sensuali rimane Bulma.