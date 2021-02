Dragon Ball Z: un cosplay della splendida C18 di HaneAme

Dragon Ball Z è povero di personaggi femminili di rilievo, e per anni tutto è ruotato intorno a Bulma, con sparute apparizioni di Chichi. Con la saga degli androidi abbiamo invece fatto la conoscenza di C18, o androide 18, una ragazza bionda risvegliata dal Dr. Gelo insieme al fratello gemello C17.

Dopo aver messo da parte C19 e C20, nella saga degli androidi la cyborg che non aveva bisogno di assorbire energia dalle mani come i due predecessori è stata un avversario formidabile in Dragon Ball Z mettendo al tappeto Vegeta con poca fatica. Diventerà però poi una pedina fondamentale nel resto dell'arco, e durante la saga di Majin Bu passerà addirittura dalla parte dei buoni sposando Crilin e avendo una figlia con lui.

Ora possiamo vedere come sarebbe C18 nella vita vera grazie alla bellissima interpretazione di HaneAme. La modella famosissima su Instagram ha diverse foto con il suo cosplay di C18 che potete vedere in basso. Con in dosso i primi vestiti con cui è comparsa l'androide bionda, ovvero giacca di jeans e maglietta nera con maniche a righe, ci sono ben quattro foto dove ammirare la bellezza di questo personaggio di Dragon Ball Z.

