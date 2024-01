Dragon Ball Z: un cosplay di Trunks del Futuro nella sua forma Super Saiyan

Nella vastità dell'universo di manga e anime, esiste un'epopea senza tempo che ha catturato i cuori di intere generazioni, innescando un'incredibile ondata di energia e adrenalina. Dragon Ball è lo shonen per eccellenza, fonte di ispirazione per le opere successive, ma è il successivo Dragon Ball Z ad essere considerato il vero capolavoro di Akira Toriyama.

Volete fare un tuffo nel passato? La coinvolgente storia di Dragon Ball è stata spiegata da BarbascuraX, divulgatore scientifico e content creator, in chiave comica. Ma a farci compiere un vero e proprio ritorno alle origini ci pensa il cosplayer johnnyacaso attraverso la rivisitazione originale di uno dei personaggi di Dragon Ball Z: vediamola insieme.

In questo cosplay di Trunks del Futuro da Dragon Ball Z, il ragazzo è ritratto nella sua forma Super Saiyan. La sua storia comincia in un futuro distopico in cui i guerrieri Z sono stati sconfitti e la Terra è stata conquistata dai malvagi C-17 e C-18. In questo territorio cupo e desolato vive proprio Trunks, il figlio di Vegeta e Bulma. Cresciuto in un periodo difficile in cui la speranza sembra perduta, questo ragazzo è determinato a cambiare il futuro. Decide di viaggiare indietro nel tempo utilizzando la macchina del tempo costruita da sua madre.

Riesce a raggiungere un periodo precedente all'arrivo degli Androidi sulla Terra e avverte Goku e tutti i Guerrieri Z della minaccia imminente: con il suo aiuto, i guerrieri cercano di prepararsi per l'inevitabile scontro con gli Androidi. All'inizio, Trunks non rivela subito la sua vera identità, presentandosi come "Trunks del Futuro", ma solo successivamente svela la sua connessione con Vegeta e Bulma, rivelando di essere il figlio del Principe dei Saiyan.



Perché l'opera creata da Akira Toriyama è fra le preferite dei fan di tutto il mondo? Ecco quattro motivi per cui Dragon Ball è il miglior manga shonen in circolazione, dalle radici alle influenze ricevute.