Dragon Ball Z: un cosplay di Zarbon ci mostra il personaggio in versione femminile

In tantissimi anni di Dragon Ball abbiamo visto i cosplay e le impersonificazioni più disparate dei tanti personaggi creati da Akira Toriyama. Con una delle ultime mode però non mancano le versioni femminili o comunque genderbent dei tanti individui che popolano l'universo delle sette sfere. L'ultimo di questi è dedicato a Zarbon di Dragon Ball Z.

Dopo Trunks del futuro in versione donna, arriva anche uno dei cattivi che ci hanno accompagnato durante la Saga di Freezer: Zarbon. Il personaggio fu introdotto da Akira Toriyama nella popolarissima saga di Dragon Ball come braccio destro di Freezer e uno dei rivali di Vegeta. Presentato come un guerriero forte ma bello e sempre alla ricerca dell'eleganza e bellezza, in realtà è capace di trasformarsi e diventare un mostro per aumentare la propria forza.

Il cosplay preparato da Violet Cosplayer di Natalie Agosto che può essere visto nel post in calce si basa sulla forma normale di Zarbon. La ragazza riesce a replicare per bene la bellezza quasi androgina dell'alieno, con la pelle tra l'azzurro e il verde, i lunghi capelli verde acqua e gli altri tratti distintivi come gli orecchini e la collana portata sulla fronte. Cosa ne dite di questo cosplay del personaggio di Dragon Ball Z?