Dragon Ball Z: Crilin ha dato alla figlia il nome dell'ex fidanzata? La spiegazione

Ci sono tanti personaggi in Dragon Ball, e molti hanno dei nomi parecchio particolari. I saiyan hanno nomi di ortaggi, Freezer e famiglia hanno nomi legati al freddo, e così via. Ma un altro nome ha sempre suscitato curiosità tra i fan: quello della figlia di Crilin, che è estremamente simile se non uguale a quello della sua ex fidanzata.

In realtà c'è una lievissima differenza tra i nomi dei due personaggi. L'anime, che, ricordiamolo, ha creato da sé gli episodi di Garlic Junior che sono quindi non canonici e completamente filler, ha presentato il personaggio che in italiano è conosciuto come Marion, ma in originale il suo nome è マロン (Maron). I primi episodi con questo personaggio arrivarono nel 1991 in Giappone.

Invece, la prima comparsa della figlia di Crilin è datata 1993 nel manga di Akira Toriyama, quindi qualche anno dopo. Il suo nome è マーロン (Māron) che, come si può vedere, ha la a leggermente più allungata. Di conseguenza, i due nomi sono sì estremamente simili, in particolar modo per un ascoltatore occidentale, ma hanno questa lievissima differenza. Differenza che viene mantenuta nella versione italiana, dato che la figlia di Crilin non si chiama Marion ma Marron, ma non in quella inglese, che invece ha utilizzato lo stesso nome per entrambe. E voi eravate a conoscenza di questa particolarità dal giapponese dei nomi dei due personaggi di Dragon Ball?

