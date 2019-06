Dragon Ball Z: Crunchyroll permetterà ai fan di incontrare il doppiatore di Vegeta

Vegeta è un personaggio particolare che ha fatto la sua prima apparizione in Dragon Ball Z come cattivo e antagonista della fantastica saga dei saiyan, per poi mutare carattere poco a poco grazie alla vicinanza dei terrestri, diventando uno dei punti fermi delle saghe successive, fino a diventare uno dei protagonisti di Dragon Ball Super.

Crunchyroll, la piattaforma di streaming americana che periodicamente lancia anime anche in Italia, ha annunciato da poco uno degli ospiti presenti al suo Crunchyroll Expo. Tramite l'account ufficiale, è stato rivelato che uno dei doppiatori nipponici più famosi di Dragon Ball Z, Ryo Horikawa, sarà presente all'evento. La fiera si terrà dal 30 agosto al 1° settembre 2019 e quindi dedicherà anche uno spazio a Dragon Ball Z e Dragon Ball Super grazie a questa presenza appena annunciata.

Il doppiatore ha dato la voce a Vegeta in tutte le sue apparizioni, sin dall'episodio del 1996 intitolato "La scomparsa di Goku", il quinto dell'allora nuova serie Dragon Ball Z, passando poi per i vari lungometraggi tratti dall'universo delle sette sfere fino ad arrivare al nuovo Dragon Ball Super. In Italia, il personaggio nel corso degli anni è stato sempre doppiato da Gianluca Iacono, ad eccezione dei primi doppiaggi dei lungometraggi portati da Dynit e Lucky Red, dove a dare la voce al principe dei saiyan è stato Massimo de Ambrosis. Per Vegeta è arrivato un nuovo funko pop, creato appositamente per celebrare i 25 anni di Dragon Ball Z.