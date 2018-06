Dragon Ball Z: dal 18 giugno tornano le repliche su Italia 2

Mediaset prepara un grande ritorno su Italia 2: parliamo di Dragon Ball Z, popolare adattamento animato del manga cult di Akira Toriyama, che sarà trasmesso in replica a partire dal 18 giugno sull'emitente. Ricordiamo che questa saga che ha permesso di vedere per la prima volta la trasformazione di Goku in Super Sayan, momento ancora indimenticabile. Inoltre potremo rivivere momenti come il ritorno su Namecc e l'incontro con il temibile Freezer, guerriero dai poteri latenti fortissimi.

Le attuali informazioni in nostro possesso (tramite la guida ufficiale Mediaset) indicano che le odissee di Goku e compagni riprenderanno nella fascia pre-serale, ovvero dalle 18:10 fino alle 19:00 circa. Purtroppo non ci è dato sapere altro perché al momento il palinsesto è aggiornato fino a quella data, però sicuramente questa è una notizia che farà piacere ai fan, visto che d'estate è sempre bello poter riguardare i propri eroi preferiti!

Vi proponiamo la sinossi delle prime 2 puntate che saranno trasmesse:

Ep. 1 IL MISTERIOSO COMBATTENTE

Goku e Chichi vivono tranquillamente in campagna assieme al loro figlioletto Gohan. Un giorno Gohan si perde nel bosco e si trova davanti ad una tigre. Goku corre in suo aiuto. Nel frattempo sulla terra arriva un misterioso e fortissimo combattente di nome Radish che vuole trovare a tutti i costi un certo Kaarot. Si tratta probabilmente di un Sayan, i guerrieri piu' potenti dell'universo.

Ep. 2 IL FRATELLO DI GOKU

Goku ed il figlioletto Gohan si recano sull'isola del Genio per raggiungere Crili, Tartaruga e Bulma. La festa viene interrotta dall'arrivo di Radish che sembra aver rintracciato Kaarot. Si tratta in realta' di Goku che scopre di non essere un terrestre, ma di provenire dal pianeta Vegeta e di essere un Sayan inviato sulla terra ancora piccolo per sterminare gli essere umani. In seguito ad un incidente, Goku ha dimenticato le sue origini trasformandosi in un essere umano in tutto e per tutto. Radish, fratello maggiore di Goku, pretende che Goku torni con lui al fine di conquistare un pianeta....

Allora che ne pensate? Contenti di rivedere le avventure di Dragon Ball Z?