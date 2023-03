Dragon Ball Z: è davvero auspicabile un remake dell'anime?

C'è una saga che ha cresciuto praticamente tutto il mondo. Dragon Ball è la più popolare serie tra manga e anime, creata da Akira Toriyama nei lontani anni '80. La serie segue le avventure di Goku, un guerriero Saiyan che cerca di proteggere la Terra da nemici pericolosi e di trovare le sette sfere del drago, che possono esaudire i desideri.

Il manga ottenne largo successo immediatamente, ma ancora di più fu il successo dell'anime, prima con la serie Dragon Ball, poi con Dragon Ball Z. Quest'ultimo è la continuazione della serie originale e segue le avventure di Goku adulto e della sua famiglia mentre combattono contro nemici sempre più forti. Dragon Ball Z è diventato estremamente popolare in tutto il mondo e ha contribuito a diffondere l'interesse per la cultura giapponese.

A distanza di anni, si è parlato di un remake di Dragon Ball dopo le parole del regista Chikoshi Kubota, che si è occupato del film Dragon Ball Super: Super Hero. Sembra che l'idea stuzzichi molte persone nel settore dell'animazione giapponese. Ma è davvero necessario un remake dell'anime di Dragon Ball?

Si tratta indubbiamente di un prodotto anni '80 e primi anni '90 e che quindi, tecnicamente, può risultare un po' datato. Ciò non toglie però che il lavoro effettuato da Toei Animation in quegli anni è sicuramente di alto livello. Sotto questo punto di vista, un remake aiuterebbe di più la prima serie di Goku che la serie Z.

Al momento, la saga è concentrata sulla fase "Super", sia nel manga che nell'anime che, nonostante seguano due linee diverse, ogni tanto si incrociano e narrano gli stessi eventi. Lo stile attuale però non fa impazzire i fan, che spesso si rifanno nostalgicamente al character design e alle animazioni di Dragon Ball Z. Di conseguenza, in caso di remake, sarebbe fondamentale replicare il vecchio stile e non utilizzare quello contemporaneo, privo di tanti dettagli e di quell'aura più dark che coinvolgeva certe battaglie.

Quindi niente 3D o altro, un nuovo anime dovrebbe occuparsi semplicemente di realizzare battaglie ancora più spettacolari e di eliminare i filler, così da incrementare ancora di più il ritmo e la spettacolarità.