Dragon Ball Z: il desing primordiale di Super Vegeta in un vecchio bozzetto di Toriyama

Il sito ufficiale di Dragon Ball è uno dei migliori punti di riferimento per approfondire tutto l’universo di Goku e compagni e successivamente espanso attraverso giochi, film, e spin-off curati da altri autori. Una delle sezioni più interessanti è il Toriyama Archive, dove vengono raccolti e diffusi bozzetti e disegni inediti del maestro.

L’ultima novità aggiunta proprio all’archivio è una concept art riguardante una delle trasformazioni più discusse dell’intero franchise, nonché iconica quando si pensa all’orgoglioso principe dei Saiyan. Il 16 febbraio 2024 sul sito ufficiale del franchise è stato infatti diffuso il documento, di cui trovate un’immagine in fondo alla pagina, dove Super Vegeta viene ritratto frontalmente, e di profilo.

Si tratta di bozzetti preparatori con cui Toriyama stava cercando di immaginare la forma raggiunta dal Saiyan durante la caccia a C-18 da parte di Cell, e come è abbastanza evidente, il concept iniziale lo rendeva esageratamente muscoloso facendo apparire la testa veramente piccola in confronto al resto del corpo. Inoltre, gli appunti di Toriyama sono semplici, e si traducono con Saiyan Limit o Saiyan Z, nomi alternativi della forma comunemente conosciuta come Super Vegeta, anche per l’iconica frase che pronuncia con un ghigno d’orgoglio di fronte a Cell.

Nonostante Vegeta sia ormai arrivato ad un livello pressoché divino, grazie all’Ultra Ego e alle tecniche apprese seguendo gli insegnamenti di Beerus, la sua forma Super resta memorabile e una delle più riuscite del suo percorso di trasformazione da antagonista invasore della Terra fino ad alleato fondamentale dei guerrieri Z. Ricordiamo, infine, che presto arriveranno su Prime Video gli episodi della saga di Cell, e vi lasciamo ad un approfondimento su come il Super Saiyan ha cambiato l’intero franchise.

Fateci sapere cosa ne pensate di questa inedita concept art di Super Vegeta nei commenti.