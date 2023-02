Dragon Ball Z: la determinazione di Goku in una straordinaria fan art

La più grande passione di Son Goku sono i combattimenti. Sin da bambino, istruito dal gentile Son Gohan che si prese cura di questo strano bambino con la coda trovato in mezzo al bosco, il protagonista di Dragon Ball ha appreso le arti marziali, puntando sempre a migliorare sia imparando nuove tecniche che aumentando la propria resistenza fisica.

L’impegno dimostrato da Goku nel corso delle sue innumerevoli avventure, unito alle sue origini Saiyan, hanno contribuito alla formazione di uno dei guerrieri più potenti dell’universo ideato da Akira Toriyama. Goku è diventato un simbolo della cultura pop, un eroe che non si ferma davanti a nulla, che tende a rialzarsi di fronte ad ogni difficoltà, e che incarna quindi uno dei fulcri delle opere che rientrano nella categoria shonen: la crescita e il potenziamento del protagonista.

Per onorare quindi uno dei personaggi più importanti della storia del fumetto giapponese, l’artista Koiketo ha realizzato una splendida fan art che lo ritrae, trasformato in Super Saiyan, e visibilmente sfinito dalla battaglia, mentre si asciuga il sangue dal naso. Un’illustrazione in bianco e nero, lontana dallo stile del maestro Toriyama, dove viene riassunta la determinazione di Goku, ferito in varie parti del corpo e con l’iconica tuta quasi interamente distrutta.

Cosa ne pensate di questo omaggio a Son Goku? Ditecelo, come di consueto, nello spazio riservato ai commenti. Per finire, ricordiamo che un fan della serie ha usato un’intelligenza artificiale per rendere l’anime di Dragon Ball Z in HD, e vi lasciamo ad uno speciale dedicato alle similitudini tra Saiyan e Sun Wukong, una delle ispirazioni dietro il personaggio di Goku.