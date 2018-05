Dragon Ball Z: diamo uno sguardo ai primi prototipi per il logo definitivo del franchise!

Dragon Ball Z, si sa, è entrato nella leggenda. Anche solo per il logo, che reca la classica scritta rossa e gialla affiancata da una roboante Z. Una lettera che ha accompagnato anche altre incarnazioni mediali della serie - basti pensare al più recente Dragon Ball FighterZ. Curiosi di guardare i primi sketch di un logo destinato a fare la storia?

Sul sito ufficiale del franchise di Dragon Ball, infatti, sono state riportate alcune vecchie illustrazioni appartenenti ad Akira Toriyama, nelle quali il sensei aveva realizzato dei primi sketch validi per il logo definitivo di Dragon Ball Z.

Come potete vedere dall'immagine in calce, le primissime versioni del logo per Dragon Ball Z consistevano in una struttura "circolare" e non lineare, con la scritta della serie posta in alto e una grossa Z piazzata in basso - a seconda dei loghi, poi, posizionata a destra o sinistra e accompagnata da qualche disegno trasversale.

Sappiamo bene, in realtà, che il logo finale è risultato infine essere diverso: così come per le altre serie, il logo di Dragon Ball Z si sviluppa in orizzontale e non in verticale. Voi preferite quello attuale o avreste voluto un logo più "creativo" come quelli proposti in basso?