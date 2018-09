Dragon Ball Z: diffuso il character design originale di Akira Toriyama per Androide 13

Tutti ricorderete Androide numero 13, il villain del film Dragon Ball Z: I Tre Super Saiyan. Curiosi di ammirare il character design originale che Akira Toriyama in persona concepì per il personaggio? In questi giorni è stato diffuso in Rete, diamogli uno sguardo.

L'illustrazione rientra a sua volta nella raccolta intitolata The Nearly Complete Works of Akira Toriyama, ovvero Quasi tutte le opere di Akira Toriyama: si tratta di una rassegna che viene periodicamente proposta sul sito ufficiale del franchise e che mette a disposizione dei fan alcuni disegni del maestro che non sono mai stati diffusi online.

Qualche giorno fa è toccato proprio all'Androide numero 13, che tutti ricorderanno per il suo ruolo di antagonista in Dragon Ball Z: I Tre Super Saiyan, il settimo film della serie TV animata ispirata al manga di Akira Toriyama.

Come potete ammirare dall'immagine, riportata nel tweet che abbiamo posizionato in calce all'articolo, i primi sketch di Androide 13 sono praticamente identici al suo design finale, segno evidentemente che Toriyama ha avuto chiaro sin da subito il modo in cui avrebbe rappresentato il villain. Non è difficile pensarlo, dal momento che C-13 è l'ennesimo cyborg (pur essendo non canonico, insieme agli Androidi 14 e 15) creati dal Dr. Gero per l'esercito del Red Ribbon.

Vi piace il disegno?