Dragon Ball Z disegnato da Murata diventa a colori con una fanart

Ricordate lo scontro tra Goku e Vegeta che chiuse la saga dei saiyan di Dragon Ball Z? La domanda è retorica, dato che stiamo parlando di una delle battaglie più epiche di Dragon Ball e degli anime in generale. I due protagonisti di quel combattimento se le diedero di santa ragione con tante tecniche diverse e imprevedibili.

Quella scena è stata al centro delle rivisitazioni di tanti fan, che hanno dedicato molto tempo a creare illustrazioni sotto vari punti di vista. Tra questi fan c'è anche un mangaka eccellente, ovvero Yusuke Murata. Famoso per il suo lavoro su Eyeshield21 e One-Punch Man, Murata è anche un grande amante di Dragon Ball, come tanti mangaka d'altronde.

Nel corso del tempo, Murata ha proposto varie bozze su Dragon Ball Z, mostrando come vede lui i personaggi, e due di questi sono Goku e Vegeta nel momento in cui si lanciarono nel loro primo scontro sulla Terra. Il fan DarkHans0 ha deciso di prendere quelle vecchie bozze di Yusuke Murata per colorarle, dando loro un look simile a quello di un anime.

In basso potete osservare il tweet con Goku e Vegeta in quella landa desolata mentre si osservano, Goku con lo sguardo duro e Vegeta con quello arrogante e presuntuoso. Murata è anche famoso per un vecchio disegno del 2003 con Bulma e Goku a colori.