Dragon Ball Z: la disperazione di Trunks del Futuro in una fantastica illustrazione

Se siete alla ricerca costante di nuovi sfondi per il vostro smartphone, allora sappiate che il web viene spesso in vostro soccorso grazie a incredibili rappresentazioni grafiche al supporto di più o meno celebri artisti. Ecco, a tal proposito, un'emozionante fan-art di Dragon Ball Z.

Moltissimi utenti si augurano che un giorno l'anime di Dragon Ball Z possa espandere la storia di Gohan del Futuro, dopotutto si tratta di uno dei personaggi più cari agli appassionati del capolavoro di Akira Toriyama. Il figlio di Goku, nella controparte del futuro, ha fatto da mentore per Trunks dandogli modo, con il sacrificio, di renderlo un Super Saiyan.

La scena in cui il giovane guerriero dai capelli blu si reca sul corpo di Gohan ormai privo di vita è indelebile nel cuore della community, una sensazione che l'artista Kakeru ha voluto recuperare attraverso una fan-art, la stessa che potete ammirare in calce alla notizia. Nell'illustrazione in questione vediamo infatti Trunks del Futuro mentre volge lo sguardo allo spettatore in lacrime con il corpo del Saiyan in braccio.

