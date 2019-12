Dragon Ball Z: disponibili per $20 i Funko Pop esclusivi di Gotenks, Vegeta SSJ e Vegito

Entertainment Earth, il famoso rivenditore online di oggetti da collezione con licenza, ha da poco messo in vendita tre esclusivi Funko Pop dedicati ai personaggi di Dragon Ball Z. I pupazzetti, solitamente sul mercato per circa 40 dollari, sono disponibili all'acquisto a metà prezzo fino ad esaurimento scorte.

I Funko ritraggono Gotenks, Vegeta e Vegito (Vegeth nella versione italiana), tutti e tre trasformati in Super Saiyan. Le spedizioni partiranno da questo gennaio e fortunatamente, anche i collezionisti italiani potranno inoltrare un ordine. Potete dare un'occhiata ai pupazzetti cliccando sopra il link reperibile in calce.

Per chi non li conoscesse, i Funko Pop sono dei giocattoli da collezione realizzati con materiali plastici eco-friendly. Questi prodotti raffigurano determinati personaggi di film, anime e serie tv in stile Vinyl o Bubble Heads. Ogni statuetta è alta circa 13 centimetri.

Secondo i recenti report, Dragon Ball continua ancora oggi ad essere l'anime che vende più Funko Pop al mondo. La Top 10 condivisa lo scorso novembre ha inoltre confermato che nella primavera del 2019, la serie di Toriyama riuscì ad occupare il terzo gradino nella classifica dei più venduti in assoluto, fermandosi dietro Avengers e Fortnite.

E voi cosa ne pensate? Quale dei tre vi piace di più? Fatecelo sapere con un commento! Casomai non lo aveste ancora fatto poi, vi consigliamo di dare un'occhiata allo spettacolare Box Lunch di Vegeta condiviso qualche giorno fa.